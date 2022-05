“Non è vero, con lui ho ancora oggi un ottimo rapporto”. Risponde così Beppe Marotta alla domanda su Andrea Agnelli. E lui, esperto di società da molti anni, dice la sua al Corriere dello Sport anche sulla mancata presenza di Alex Del Piero nell'organigramma della Juventus: “Quello dei grandi ex giocatori ho notato nel mondo che rappresenta il bello e il problematico. I grandi giocatori sono icone e leggende, ma non fanno mai parte dei club. Rappresentano la storia e credo che come tale debba essere considerato Del Piero”.