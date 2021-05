Intervenuto a GR Parlamento, l'ad dell'Inter ed ex Juventus Beppe Marotta ha parlato del suo passato in bianconero: "Sono rimasto in buoni rapporti con tutti, tranne con Paratici, però la questione è più umana che professionale. Sono un manager abituato ad accettare le scelte della società per la quale lavoro e così è stato in quel settembre del 2018, anche se onestamente non me l’aspettavo".