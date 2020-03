Porte aperte, anzi no. Porte chiuse. Anzi no, tutto rimandato. O cancellato. O rinviato a porte chiuse. E chi ci capisce più niente?Se c'è qualcuno che cambia idea più spesso della Lega e del Governo stesso, questa è la società Inter che tramiteè andata in onda a reti unificate per quasi 48 ore, tra tv, radio e social, senza riuscire a far capire qual è la sua reale posizione.Prima hanno fatto il diavolo a quattro Perché Juve-Inter, inizialmente prevista a porte chiuse, è stata rimandata. Ondata di indignazione mitigata poche ore dopo. "Recuperare il 9 marzo sarebbe soluzione di buon senso" , ha dettoin serata mentre nella notte Steven Zhang è esploso sui social dando niente di meno che del "Pagliaccio" a Dal Pino, presidente di Lega . Perché l'Inter ha cambiato idea? Perché (ufficialmente)Una posizione ferrea, portata avanti per quasi due giorni, salvo poi ammorbidirsi in giornata quando il club nerazzurro ha capito che la sfida scudetto con la Juve si sarebbe potuta giocare domenica 8 o lunedì 9 a porte chiuse. ​A quel punto dietrofront: si può recuperare prima la partita con la Juve, ma così facendo sale il dubbio che la salute pubblica, forse, non sia proprio la prima prima priorità della società nerazzurra.Prima ha detto di tutto quando Juve-Inter è stata rinviata, poi ha plaudito sui social (commentando un post Instagram de) la scelta di rinviare Juve-Milan perché "La salute viene prima di tutto". Alla faccia della priorità sicurezza. La verità è che anche l'Inter sta cambiando a seconda di quello che accade, cercando di sfruttare a proprio vantaggio ogni singola proposta che viene messa sul tavolo. Non che siano gli unici, certo. Ma almeno altri hanno la decenza di tacere o, al limite, di parlare prima che le decisioni vengano prese.@lorebetto