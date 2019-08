Chi avrebbe mai immaginato che i rapporti tra Beppe Marotta e la Juventus sarebbero arrivati a questi livelli? Quello tra il dirigente lombardo e la società bianconera è stato un rapporto alquanto intenso:Un divorzio che, in principio, sembrava consensuale. Poi, piano piano, i livori ed i dissapori covati sono venuti a galla e la decisione di Marotta di accettare la corte dell’Inter ha fatto da detonatore a tutta questa nuova “guerra” tra Juventus ed Inter.Ma veniamo all’ultimo capitolo, o meglio, visto che si sta parlando di "guerra", seppur calcistica e posta rigorosamente tra virgolette, all'ultima battaglia: l’affaire IcardiL’argentino è promesso sposo della Juventus ma i bianconeri, vista la complicatissima gestione del proprio parco attaccanti, tardano nell’affondare il colpo. Sfumato, al meno per il momento, lo scambio con Dybala (vigono i veti incrociati di Andrea Agnelli e Steven Zhang), Marotta sta studiano il colpo Icardi-Roma. Non è un mistero che l’Inter voglia acquistare il giallorosso Dzeko con Icardi costretto a percorrere la strada inversa al bosniaco.La mossa può essere chiamata in tutti i modi: tecnica di sabotaggio, manovra di mercato, però appare chiaro che, nonostante il rapporto tra Marotta e la Juve sia finito, il dirigente nerazzurro continui a riservare costanti pensieri, quasi da innamorato ferito, per quella che una volta era la propria società.