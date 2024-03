Beppe, a DAZN, ha parlato così poco prima di Bologna-Inter."No, direi che ci sono tanti punti a disposizione. Noi dobbiamo continuare a giocare da Inter, così arrivano punti e risultati. Fabbian? Intanto è praticamente dell'Inter con una recompra, siamo orgogliosi che stia facendo le ossa in provincia. Dopodiché starà a lui dimostrare di essere da Inter, ma sicuramente oggi ci sono tutti i presupposti per pensarlo. Siamo molto orgogliosi e contenti di lui. Con calma, la recompra non dobbiamo esercitarla al termine di questa stagione perché abbiamo ancora un anno davanti. Vedremo cosa sarà meglio per lui e per noi".