AFP via Getty Images

Marotta e il siparietto con Giorgio Chiellini: 'In campo? Menava, ma...'

45 minuti fa



Beppe Marotta, intervenuto all'evento Business Value della Serie C, ha parlato così del momento dell'Inter.



CHIELLINI - “Tutti… I premi individuali come il Pallone d’Oro vanno generalmente agli attaccanti. Poi c’è gente come Chiellini (presente sul palco, ndr) che menava ma è stato un grande campione. Con Giorgio ho lavorato, bisogna apprezzarne le qualità umane, professionali, di leadership: sono qualità che aveva. Il calciatore, se fa solo gol ed è un campione singolo, non fa squadra”.



VIGILIA - “Credo che l’emozione non sia intaccata dall’esperienza. È il bello del calcio, l’adrenalina: io ho vissuto l’epoca in cui sono arrivati gli agenti dei calciatori, e avrei potuto fare il procuratore. Però non hai l’adrenalina di quando fai il dirigente. Sono contento di soffrire”.