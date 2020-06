1









Beppe Marotta e Antonio Conte chiamano Alvaro Morata all'Inter. L'attaccante spagnolo è stato allenato dall'ex tecnico della Juventus ai tempi del Chelsea. Avrebbe potuto farlo anche in bianconero ma l'addio alla panchina della Juve da parte di Conte avvenne poche settimane prima dell'arrivo dello spagnolo, già promesso sposo della Vecchia Signora. Ora, secondo Tuttosport, l'ex attaccante della Juventus può finire all'Inter. L'Atletico Madrid lo dovrà riscattare per 55 milioni dal Chelsea ma può cederlo per la giusta offerta. Con Cavani che va verso l'Atletico, Conte e Marotta cercano di approfittarne allacciando i rapporti per Morata.