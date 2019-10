La pubblicazione della relazione finanziaria annuale al 30 giugno del 2019 ha messo in evidenza i 15.67 milioni di euro che andranno a Massimiliano Allegri e al suo staff per questo 2019/20, nonostante il tecnico livornese non sia più l'allenatore della Juventus. A meno che, ovviamente, Allegri si leghi a un altro club nel frattempo. Attenzione, però, anche ad altri grandi ex componenti del club: tra stipendio, indennità di cessazione del rapporto e altri compensi, si superano i 2 milioni di euro per Beppe Marotta, oggi amministratore delegato dell'Inter, e Aldo Mazzia. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.