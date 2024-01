Il rapporto tra Marotta e Allegri dura ormai da tantissimi anni, da quando il dirigente lo scelse per il post Conte alla Juve. I due si sarebbero potuti ritrovare all'Inter nel 2021, sempre per sostituire il tecnico leccese. C'erano state telefonate e un incontro. Poi però Allegri scelse di tornare alla Juve. Da allora, il tecnico non ha più incontrato Marotta in privato, neanche una pizza come nei bei tempi felici, solo normali saluti allo stadio. Questo quanto racconta la Gazzetta dello Sport sul rapporto che c'è ora tra i due, che non possono certo definirsi nemici ma neanche amici, non più.