La Juventus aveva provato ad acquistare Domenico Berardi nel lontano 2016, quando il giocatore preferì restare al Sassuolo E questo non è un mistero anche se calciomercato.com svela un retroscena; Beppe Marotta - allora ad bianconero - si fece avanti per provare a strapparlo il Sassuolo. Sia lui che Allegri tempestavano di chiamate il giocatore per convincerlo a trasferirsi a Torino, Mimmo era arrivato al punto di non rispondere al telefono per non dire di no.