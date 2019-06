L'Inter cerca acquirenti per Icardi e Nainggolan sul mercato in uscita. Entrambi sono stati offerti al Manchester United nella trattativa per Lukaku, ma il club inglese non accetta contropartite tecniche e vuole solo soldi per il centravanti della nazionale belga. Così i dirigenti nerazzurri stanno sondando il mercato italiano. Per questo ieri Marotta è stato a Torino. Secondo La Repubblica, per trattare Icardi con la Juventus e provare a piazzare Nainggolan in prestito al Toro. In questo caso l'Inter dovrebbe contribuire a pagare lo stipendio del centrocampista belga, che guadagna 4,5 milioni di euro netti all'anno mentre il tetto ingaggi del club granata è fissato a circa 2 milioni di euro netti a stagione.