Le parole a Rai Sport dell'amministratore delegato dell'Inter, ed ex Juventus, Beppe Marotta: ​"Chiaro che faccio il tifo per gli Azzurri! Bello avere un avversario dove gioca un ragazzo di grande rispetto a livello calcistico e umano come Lukaku, ma in questo caso vale il detto: 'Speriamo vinca l'Italia'. La sfida con Giorgio Chiellini? Sarà un altro bel match all'interno di un big match, perché sono curioso di vedere questo duello".



HAKIMI - "Sarà ufficializzata come una cessione importante e rilevante, ma questo è ossigeno importante per le casse della società".



MARTINEZ - "Lautaro è uno dei giocatori su cui puntiamo, finché i giocatori non chiedono la cessione sono ottimista che possa nuovamente essere al centro dell’attacco nella prossima stagione."

ERIKSEN - "Oggi c’è un grande rispetto per l’uomo, prima che del calciatore. La speranza è che ritrovi la salute e la piena efficienza, dopo di che valuteremo gli aspetti sportivi che in questo momento sono sicuramente in secondo piano".



SIMONE INZAGHI - "Uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni in Italia. Assomiglia molto ad Antonio Conte, per cui abbiamo ritenuto che sia l'erede naturale di un tecnico vincente".