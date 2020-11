Ai microfoni di Sky Sport, Beppe Marotta ha parlato di Real Madrid-Inter: "Sempre una partita importante per le due società. Certo che vivere da protagonisti la partita in questo contesto manca un po’ di fascino, ma è importante dal punto di vista agonistico. Girone abbastanza strano, il Borussia sta vincendo in modo molto largo sullo Shakhtar che su questo campo ha vinto. La notte di Lautaro? Ci sono state tante critiche su questo ragazzo, deve crescere attraverso la sofferenza e prestazioni anche non convincenti. Scorso anno è stato titolare per la prima volta, sono certo che troverà la stessa forza della passata stagione”.