di Il Gobbo

Tre giorni di polemiche. L'intervento post partita, le lamentele e oggi un nuovo commento, raccolto dalla Gazzetta, sulle necessità della classe arbitrale. Var e arbitri, Beppe Marotta detta la linea e spiega il da farsi. Il suo operato, legittimo nella libertà di opinione, porta con sé una domanda chiara però: e se l'avesse fatto quando vestiva i panni del dirigente della Juve? Apriti cielo. Tutti si sarebbero scagliati contro di lui, soprattutto i suoi attuali tifosi, accusando la Juve di gabole arbitrali, di complotti e favoreggiamenti. Ma gli attacchi, molto probabilmente, sarebbero arrivati più corposi anche a mezzo mediatico. E, invece, nulla. O poco nulla. Sì, perché il problema, come spesso accade, non è cosa venga detto e chi lo dica, ma solo i colori che rappresenta. E se sono quelli bianconeri ovviamente il problema è maggiore. Nemmeno il suo "Rocchi non basta, vi spiego cosa serve", titolo della sua intervista a Gazzetta, smuove se non c'è di mezzo la Juve... E la rivolta dei tifosi sui social è arrivata, puntuale. Ricordando a Marotta molte frasi e anche bacchettandolo. Nella nostra gallery tutti i messaggi.