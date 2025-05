CdS - Scontro Marotta-De Laurentiis per l'ultima giornata: l'irritazione dell'Inter e la 'scusa' del Napoli sullo stadio non disponibile

Getty Images

Perché l'Inter è irritato con la Lega

Sono giornate particolarmente tese quelle che anticipano l'ultimo e cruciale turno di campionato, che vedrà laimpegnata in casa del Venezia con l'obiettivo di consolidare il quarto posto che vale l'accesso alla prossima Champions League. I bianconeri scenderanno in campo alle 20.45 di domenica sera, in contemporanea con tutte le altre squadre in lotta per le coppe europee e per la salvezza, mentre, i due match dai quali uscirà la vincitrice dello Scudetto, sono stati programmati per venerdì 23 maggio alle 20.45.

La lettera di Marotta e il 'muro' di De Laurentiis

La decisione di Simonelli

L'ipotesi spareggio

A questo proposito, in questi giorni il club nerazzurro è profondamente irritato per le numerose decisioni arbitrali ritenute sfavorevoli, che hanno portato addirittura al silenzio stampa ( virale anche la protesta di Nicolò Barella contro il direttore di gara Daniele Chiffi per il rigore concesso alla Lazio nel finale del match di domenica), con il malumore aumentato ulteriormente dopo che appunto ilha confermato la programmazione della gara contro il Como a venerdì.Ecco quanto riportato da Il Corriere della Sera: "Praticamente una soluzione a metà fra le esigenze dell’Inter, impegnata sabato 31 a Monaco nella finalissima di Champions, e i desideri del Napoli, alle prese con infortuni e stanchezza. Alla riunione il presidente dell’Intersi era presentato portando con sé una lettera nella quale il club rivendicava la necessità di giocare la gara fondamentale per l’assegnazione dello scudetto nella giornata di giovedì 22. Del resto è lo stesso statuto della Lega a prevedere la possibilità di chiedere l’anticipo per le società impegnate nelle Coppe: per fare un esempio, la Fiorentina che il 29 maggio 2024 affrontò nella finale di Conference League l’Olimpyakos, scese in campo il giovedì precedente contro il Cagliari, senza che nessuno avesse nulla da eccepire. Cosa è successo dunque ieri mattina?ha reso effervescente il Consiglio inviando una lettera nella quale manifestava il desiderio di giocare la domenica, o al massimo il sabato minacciando altrimenti una richiesta di risarcimento danni. Nella missiva si giustificava dicendo addirittura di non avere la disponibilità dello stadio Maradona negli altri giorni…".Spiega ancora il quotidiano: "Una probabile forzatura dal momento che, già all’iscrizione al campionato, un club si impegna ad avere la disponibilità dell’impianto per tutta la stagione sportiva. In questo clima di muro contro muro il presidente Ezio Simonelli ha sospeso il Consiglio per cercare di rasserenare gli animi e trovare un punto di intesa. Di qui la scelta di venerdì che, peraltro, è anche più gradita a Dazn che di giovedì avrebbe minore audience".Ma il caos non era finito qui: "Nonostante l’ipotesi spareggio sembri residuale (dovrebbe verificarsi con la sconfitta interna del Napoli e un pari dell’Inter a Como) l’aritmetica lo prevede: la Lega perciò ha solo fissato data e ora. Si disputerebbe lunedì alle 20.45, ma non a San Siro nonostante il regolamento dia la precedenza all’impianto della squadra che ha la miglior differenza reti. Per motivi di ordine pubblico, la sede designata sarebbe l’Olimpico di Roma: la questura della Capitale è già stata allertata. Altro tema: il giorno precedente, domenica, su quel campo si gioca Lazio-Lecce. Il prato verrebbe stressato dall’usura eccessiva nel giro di 24 ore. Anche di questo si è discusso ieri durante la sospensione".