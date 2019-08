Icardi alla Roma, non solo per piazzare un esubero. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Marotta ha intenzione di cedere l'argentino ai giallorossi soprattutto per rompere l'alleanza sul mercato tra la Juve e la società capitolina. I bianconeri sanno bene che, forzando la mano con Icardi, qualcosa si può ancora ottenere: ecco svelato il momento del rifiuto ostinato da parte di Mauro a qualsivoglia proposta italiana, da quella del Napoli alla Roma. Tocca però cedere, prima, alla Juventus se vuole chiudere quanto prima questa storia: anche perché Maurito aspetta, ma non lo farà ancora a lungo. La deadline degli addetti ai lavori è lunedì 19 agosto. Icardi vuole tornare a sentirsi importante.