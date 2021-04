Alcune dichiarazioni di Beppe Marotta a Dazn nel prepartita di Inter-Cagliari: "Conte aveva tanto da perdere perché è venuto all'Inter dopo un passato juventino? Lui è un grande professionista che ama le sfide. E venire in una società blasonata come l'Inter, ma con grandi difficoltà gestionali quotidiane, era una bella avventura e lui ha superato l'esame. Lui è molto orgoglioso e ambizioso, il che lo rende un vincente. Il centro estetico? Il nostro è il centro sportivo della Pinetina, col nostro ottimo staff. Le partite e i campionati non si vincono col possesso palla. Heriberto Herrera diceva che il predominio territoriale non è per forza predominio calcistico."