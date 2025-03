Marotta conferma: 'Van Persie vicinissimo alla Juventus, poi...'

Getty Images

Marotta: "Van Persie era molto vicino alla Juventus"

In quale stagione Van Persie poteva andare alla Juventus?

dopo le parole dell'ex attaccante in conferenza stampa pre Inter-Feyenoord sulla possibilità di trasferirsi in bianconero quando era un giocatore, è arrivata la conferma di Giuseppe Marotta. L'attuale presidente dell'Inter era infatti nella dirigenza della Juventus a quell'epoca. Marotta, ai microfoni di Sky prima del match di Champions League proprio contro la squadra allenata da Van Persie ha parlato proprio di questo."Ci furono delle discussioni, ma poi non se n'è fatto nulla. La Juve è un grande club, ero aperto a quella sfida ma poi sono andato al Manchester United" le parole di Van Persie. Marotta ha confermato: "Certamente, posso confermarlo. Eravamo molto vicini con la Juve ma poi ha preferito scegliere un’altra strada, e anche noi abbiamo fatto altre scelte. Si trattava di un ottimo giocatore".In particolare, i fatti risalgono all'estate 2012, dopo che la Juventus aveva vinto il primo scudetto con Antonio Conte in panchina. I bianconeri volevano rinforzare la rosa, soprattutto in attacco e avevano individuato nell'olandese il grande colpo. Fu un tormentone di quella campagna acquisti fino a quando poi Van Persie decise di andare al Manchester United.