Due schiaffi con una firma. Beppe Marotta ha chiuso la cessione di Mauro Icardi al PSG, beffando due volte in una volta sola il club bianconero. "​L’Inter può rompere gli indugi e spingere per arrivare a Tonali. Potrebbe essere l’ultimo regalo di Mauro Icardi ai nerazzurri - si legge su La Gazzetta dello Sport -, oltre a una specie di passaggio di consegne. L’ex capitano, l’uomo copertina dei complicati anni post Triplete, potrebbe finire per finanziare l’operazione che proietterebbe l’Inter nel futuro con un investimento importante per il talento più conteso del momento. E vincere questa sfida di mercato con la Juve avrebbe un valore enorme anche a livello di immagine. Come un nuovo messaggio di sfida, per dimostrare che l’Inter è davvero tornata“.