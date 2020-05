1









Nuovo intervento da parte di Beppe Marotta. L’ad dell’Inter ha espresso la posizione del club sulla ripresa del campionato con una nota a QSVS: “Il protocollo è rigido, è molto difficile. Non vogliamo fare polemica, ma semplicemente con queste regole non saremmo in grado di andare in ritiro. Per questo chiediamo che siano cambiate, o non avremo alternative. Noi siamo allineati per una ripartenza. Con noi ci sono anche altri club come Milan, Napoli, Atalanta, Sassuolo, Genoa, Verona, Cagliari…".