Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex ad della Juve Beppe Marotta si è esposto sul tema legato al Decreto Crescita.'L’agevolazione fiscale rappresentava uno strumento per facilitare l’ingresso in Italia di giocatori di chiaro interesse, adesso è un handicap, e il danno prodotto sarà irrimediabile, anche per l’indotto che il calcio riesce a produrre. Il fatto di abolire questa agevolazione fiscale del Decreto Crescita rappresenta un autogol per il calcio e per l’economia del Paese'.