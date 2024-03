L'ad dell'Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel pre partita della sfida contro l'Atletico Madrid.'E’ logico che un club importante e blasonato come l’Inter deve partecipare alle varie competizioni con obiettivo di andare il più lontano possibile e raggiungere il massimo. Dipende molto da noi e dagli avversari. oggi abbiamo un impegno difficile contro una squadra spigolosa in un contesto ambientale spigoloso perché sappiamo come loro in casa ottengono una vittoria una dopo l’altra. I giocatori sono preparati e l’allenatore li ha caricati nel modo giusto. Sono ottimista che possiamo fare una bella partita e quindi il risultato. Obiettivi? Siamo impegnati in campionato e Champions, competizioni di alto livello che vogliamo cercare di onorare nel migliore e cerchiamo di massimizzare quello che può essere il risultato finale, l’abbiamo preventivato fin dall’inizio della stagione'.