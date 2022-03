Intervenuto ai microfoni di Mediaset nel pre-partita del derby, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche della lotta scudetto, dimostrando di tenere in considerazione anche la Juventus: "I punti a disposizione sono ancora molti. Dobbiamo avere l'asticella alta e non aver paura di essere ambiziosi. Noi vogliamo esserci in questa lotta scudetto e credo che le prime cinque ci rientrino. Sarebbe straordinario se la Juventus non lottasse, dobbiamo stare attenti anche a Milan, Napoli e Atalanta".