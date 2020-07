Nell'intervista rilasciata a Sky Sport prima della sfida (vinta 3-1) dalla sua Inter contro il Torino, l'ad nerazzurro Beppe Marotta non ha parlato solo del suo allenatore Conte, ma anche di Marcelo Brozovic, protagonista dell'episodio della patente ritirata che ha fatto discutere in settimana. Ecco cos'ha detto Marotta: "Sono fatti che ci dispiace gestire. Sono ragazzi giovani che devono capire che ci sono momenti in cui bisogna essere più incisivi anche nella vita privata perché il calcio è uno sport di gruppo e bisogna rispettare anche i compagni. Certe cose non bisogna farle."

Brozovic ha poi disputato tutti i 90 minuti contro il Toro.