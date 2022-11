Le parole dia Sportmediaset:CONTRO LA JUVE - "Non si deve parlare nel calcio di oggi di titolari e riserve, ci sono tante gare stressanti per la vicinanza, che giochi uno o l'altro è indifferente nei grandi club. Chi giocherà domenica sera sarà all'altezza del Derby d'Italia, una gara importante per continuare il ruolino in campionato".