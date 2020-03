Beppe Marotta parla a Radio Sportiva della decisione di rinviare Juve-Inter: “Da cittadino anche io mi sento di riconoscere il momento di grande emergenza che sta attraversando il nostro paese ed i grandi problemi che ne conseguono. La salute va tutelata, ma dirigente sportivo la decisione di rinviare le gare di questo turno è improvvida e crea uno squilibrio tra le squadre.Il problema è solo quello della Serie A perché il calendario è molto compresso, mentre le altre categorie hanno più libertà. L’equilibrio competitivo viene inficiato con questa decisione”.Cosa è cambiato da venerdì a sabato? Il Ministro dello sport dice di aver demandato le decisioni all’autorità calcistica, ovvero la Lega Serie A, quindi nessun diktat. Oggi affronteremo questo tema che sta creando problemi a più società a livello di organizzazione.Siamo in una situazione di grande emergenza, non si sa ancora quello che succederà nella prossima settimana. Oggi ci troviamo a dover fronteggiare i rinvii di questa giornata, a risolvere la situazione della prossima settimana e forse dover fronteggiare i problemi nei turni seguenti. Consiglio di oggi? Porteremo tutto il nostro biasimo per quello che è successo e cercheremo di convocare al più presto un’assemblea straordinaria per fronteggiare questa situazione . Il calcio è un fenomeno sociale di grande rilevanza, va tutelato. Se chiederemo le dimissioni di Del Pino? Non è il nostro obiettivo, l’Italia non migliora chiedendo le dimissioni di qualcuno. Bisogna avere la competenza per affrontare certe situazione.