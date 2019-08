Mauro Icardi è in partenza dall'Inter, che lo ha messo sul mercato dopo le parole di Beppe Marotta e Antonio Conte, che hanno sottolineato come l'attaccante argentino non rientri più nel progetto dei nerazzurri per il futuro, a partire dalla prossima stagione. L'obiettivo dell'Inter è ora quello di evitare la sua cessione alla Juventus. Motivo per cui Marotta ha alzato l'asticella del prezzo, per scongiurare un assalto dei bianconeri: per il cartellino di Icardi non chiederà meno di 80 milioni di euro, secondo quanto riportato da Tuttosport.