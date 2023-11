Nel mondo del calcio italiano, poche rivalità suscitano tanto interesse e passione quanto quella tra Beppe Marotta e Massimiliano Allegri. Da ex compagni di squadra alla Juventus, i destini dei due si sono ora separati, cona capoal timone della. La corsa allosi accende, e questi due esperti del calcio italiano si trovano ora in lidi opposti.Hanno condiviso vittorie e sconfitte per quattro anni alla Juventus, contribuendo al successo della squadra. Ora, come allenatori rivali, i due si scambiano pronostici a favore l'uno dell'altro, cercando di alleviare la pressione sulle rispettive squadre. Marotta e Allegri, maestri nell'arte di costruire e guidare squadre vincenti, portano la loro esperienza nel testa a testa tra Inter e Juve nella stagione 2023-24.Dopo la sconfitta della Juventus, l'ira di Allegri si riversò anche su Marotta, il suo ex direttore sportivo. Sebbene il rapporto sia tornato ad essere cordiale, non è più quello di un tempo.Marotta e Allegri si erano già incrociati nelle rispettive carriere quando erano ale alla. Tuttavia, le tensioni emersero nella stagione 2011-12, quando Allegri allenava il Milan e Marotta era allora alla Juventus. Un gol controverso non convalidato durante Milan-Juve scatenò polemiche e ironie da parte di Allegri. Questo episodio segnò l'inizio di un periodo di tensione, ma non precluse la possibilità di una collaborazione futura.Questo incontro a Torino segnò l'inizio di un nuovo capitolo, con Allegri che divenne il nuovo allenatore della Juventus. Il risultato fu una serie di trionfi, compresi 5 scudetti consecutivi e due finali di Champions League.