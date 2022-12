Beppealla Juve. Sono giorni di voci che si rincorrono, e vanno pure veloci. Come racconta Calciomercato.com, se arrivasse una chiamata di Johnindirizzata all'attuale amministratore delegato dell'Inter, l'ex dirigente bianconero risponderebbe di sì. Per CM, servirebbe naturalmente un ruolo decisivo. Lo stesso che di fatto gli aveva già assegnato nel 2010, quando il numero uno di Exor scelse proprio Marotta per affiancare Andrea Agnelli nella rifondazione del club bianconero.Non direbbe di no, dunque, Beppe Marotta. Tutt'altro. Anche perché è stato elkann a volerlo alla Juventus, Elkann a difenderlo prima che fosse mandato via. Alla Juve, Marotta "si è consacrato come uno dei dirigenti più bravi e vincenti, perché (anche) con Marotta la Juve è tornata grande ma grande per davvero".