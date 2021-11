Beppe, a margine di un evento a Milano, ha parlato del suo addio alla Juve: "Agnelli ha fatto male? C'e un ciclo anche per i dirigenti, come per i calciatori e per gli allenatori. Io sono molto contento di essere a Milano e all'Inter. Caso Plusvalenze? Il modello italiano deve assolutamente guardare al modello del player ratings. Il nostro campionato è un torneo di transizione, non è più come prima quando i giocatori venivano in Italia per restarci. Dobbiamo assistere a queste situazioni come accaduto con Hakimi e Lukaku che hanno generato plusvalenze. L'Inter comunque non ha assolutamente alcun problema in questo senso".