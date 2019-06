Beppe Marotta torna a Torino, stavolta per offrire Mauro Icardi alla Juve. Secondo quanto riporta Repubblica, ieri l'amministratore delegato nerazzurro ha portato avanti la trattativa per l'attaccante argentino che Antonio Conte non vuol neanche vedere in ritiro. La Juve è interessata da tempo ma non va oltre una valutazione di 60 milioni di euro mentre i nerazzurri spingono per uno scambio con Dybala, valutato almeno 100 milioni dal club bianconero.



NON SOLO ICARDI - Secondo il quotidiano, ​Marotta ha anche provato a piazzare Nainggolan in prestito al Toro. In questo caso l'Inter dovrebbe contribuire a pagare lo stipendio del centrocampista belga, che guadagna 4,5 milioni di euro netti all'anno mentre il tetto ingaggi del club granata è fissato a circa 2 milioni di euro netti a stagione.