Marotta a Sky: 'Siamo l'Inter, con una storia di successi. A Bologna la partita più importante dell'anno'

Le parole di Marotta verso Bologna-Inter

ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida dell'contro il Bologna, che interessa da vicino anche lain chiave Champions. Ecco alcuni temi trattati dal presidente nerazzurro.- "Siamo l'Inter, con una storia e un palmares fatti di successi. Siamo in un momento interlocutorio, domenica contro il Bologna sarà la partita più importante dell'anno, dove ci giochiamo una fetta del campionato. Dobbiamo abituarci sempre di più a competere ogni tre giorni".

- "I punti a disposizione sono ancora tanti ma sarà fondamentale per noi, visto che giocheremo contro una delle squadre più in forma della Serie A. La gara di ieri è stata fatta con grande sacrificio ma il nostro ruolo impone di doverci superare. Il Bologna è una squadra di valore".- "La semifinale contro il Barcellona è motivo di grandissimo orgoglio per noi, per la società e per la città, ma soprattutto per la squadra e l'allenatore. Questa non è la fine del percorso, siamo ancora dentro in tre competizioni".- "Indipendentemente dal risultato finale sarà una stagione positiva. Stiamo dando continuità nel ciclo che è iniziato con Inzaghi e siamo protagonisti in Europa come non mai, così come in Italia".