L’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro la JuveSUI INTER-JUVE – “Parecchio passa da qui ma non tutto. Rappresenta la sfida tra due squadre fortissime con una storia molto molto forte. Una vittoria con prestazione vincente significa generare un’autostima ancora più forte. Le cosiddette provinciali a volte vanno contro quelli che sono i pronostici. La finale dell’anno scorso ha dato maggiore consapevolezza a questo gruppo e c’è la convinzione di essere bravi, di non avere paura a tenere l’asticella alta. Bisogna essere ambizioni e questa finale ci ha dato le motivazioni giuste. E’ normale che l’Inter deve lottare per dei trofei importanti, se riusciremo ad arrivare primi bene, altrimenti faremo i complimenti a chi lo farà”.SU ZIELINSKI – “Premesso che l’anno prossimo le competizioni a cui parteciperà l’Inter saranno maggiori, visto il Mondiale per Club. Stiamo andando alla ricerca di una rosa che possa essere competitiva e quando si presentano opportunità come quella di Zielinski è un dovere perseguirla”.SU LAUTARO – “Ci siamo un attimo fermati perche ci sono molti impegni ravvicinati ma riprenderemo con calma i discorsi. I rapporti sono splendidi e non vedo preoccupazioni eccessive”.SULLA SUPERLEGA – “Sono argomenti politici che non vogliamo trattare, oggi ci concentriamo sui fenomeni di campo. Sarà uno step che verrà affrontato nei momenti giusti”.