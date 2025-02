Marotta a DAZN prima di Juventus-Inter: 'A Torino otto anni molto belli, con tanti successi. Siamo campioni d'Italia, tutti vogliono batterci'

Getty Images

ha parlato DAZN prima del calcio d'inizio del derby d'Italia tra. Di seguito le parole del presidente nerazzurro, nonché ex dirigente bianconero.- "Condivido il pensiero di Lautaro, è una partita che al di là del punteggio è importante come prestazione da offrire. Se sarà una buona prestazione, speriamo si possa coronare con una vittoria. Siamo ancora in una fase interlocutoria, spesso invece si dice che gli scontri diretti sono fondamentali per lo Scudetto, ma si possono perdere punti con le piccole quindi bisogna stare attenti anche a queste insidie. Oggi conta la prestazione, IL derby d'Italia ha un sapore particolare e siamo pronti".

"Ho trascorso otto anni molto belli, coronati da tanti successi, una grande esperienza che mi è servita per arrivare a Milano e incidere con le mie idee. Sono molto contento di essere all'Inter, sono arrivate vittorie importanti anche qui. Tutte le esperienze passate fanno crescese e ti fanno diventare più saggi. La saggezza di oggi è la conseguenza di quello mi porto dietro dal passato, tutto genera esperienza e poi arriva la saggezza"."Quando sei in un grande club le pressioni aumentano, in italia non c'è cultura sconfitta ma dell'invidia. Sappiamo che siamo i campioni d'Italia e tutti giocano per batterci, dobbiamo convivere con queste cose. L'adrenalina che lui vive a bordocampo è superiore alla mia dalla tribuna. E' tutto frutto della consapevolezza di essere protagonisti di tutte le competizioni a cui partecipiamo".