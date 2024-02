L'ad dell'Inter, Beppe, ha rilasciato delle dichiarazioni in un'ampia intervista concessa ai microfoni di DAZN all'indomani della vittoria contro la Juve.- Siamo cercati e ricercati da parte di tanti giocatori. Su Zielinski siamo nelle norme, se tutto dovesse andare in porto lo annunceremo e lo tessereremo per l'anno prossimo.- E' sempre stato un talento, poi ha avuto un brutto infortunio e la nostra forza è stata quella di non mollarlo. Per me è un grande talento, è figlio d'arte ed è molto importante avere un padre di quello spessore e lui è il suo primo consigliere.- Adesso è molto più facile convincere i giocatori a venire all'Inter. Sei a Milano e per i calciatori è un'ulteriore attrazione. Non abbiamo ansie perchè giocatori che si svincolano non ce ne sono, le situazioni come quelle di Lautaro e Barella le andremo ad analizzare.- Tutte le mie esperienze sono state importanti.. La cultura della vittoria significa perseguire ogni piccolo particolare come se fosse essenziale e risolvere subito ogni singolo problema. Oggi noi siamo una società con una mentalità vincente, fatta di percorsi di crescita.- Ci siamo salutati e abbiamo ironizzato. Siamo amici ma lui ha il suo percorso da fare e noi il nostro.- Io dico che in questo momento Conte è una risorsa del calcio italiano che farebbe comodo a tante squadre. La speranza è che possa rimanere in Italia.- Sono passati tantissimi anni e vorrei non trattare quell'argomento. Nel momento in cui la proprietà intende creare una linea guida diversa è il manager che deve fare un passo indietro e io l'ho fatto con il sorriso sulle labbra. Era giusto rispettare le volontà della società che voleva ringiovanire il managemente.. Eravamo arrivati solo alla fine di un ciclo.