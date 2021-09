Così Domenico Marocchino, ex giocatore della Juventus, in collegamento con Rai Sport ha detto la sua sulle necessità di mercato dei bianconeri: "La Juventus ha bisogno di un regista, uno che tenga la bicicletta e tenga il manubrio!la colonna vertebrale della squadra è molto importante e lui è capace di prendere palloni a un centimetro dal palole squadre giocano in base alla tipologia di attaccante che ha davanti, e vedo la Juve in difficoltà su questo punto."