Intervenuto negli studi di Rai Sport durante la trasmissione Calcio Totale, l'ex giocatore bianconero Domenico Marocchino ha parlato dell'addio alla Juve di Paulo Dybala. Ecco il suo pensiero: "Penso che sia presto per annunciarlo ed è un peccato. Dybala è l'unico naif che abbiamo in Italia: in questo calcio frenetico è quello che mi sveglia, l'unico. La prossima sarà una Juventus come l'Atalanta: ha perso Gomez, Ilicic non gioca, e vedremo una Juventus così, più fisica".