L'ex giocatore della Juventus Domenicoha parlato ai microfoni di RaiSport della situazione attuale della Vecchia Signora, con un focus verso il prossimo mercato estivo e sui rinforzi per la prossima stagione. Le sue parole:"Giuntoli non hai mai preso posizione da quando è arrivato alla Juventus, è rimasto più dietro le quinte. Il problema non sarà solo prendere il nuovo allenatore ma anche piazzare alcuni giocatori sul mercato per farne arrivare altri. Servono grandi rinforzi a centrocampo alla Juventus".