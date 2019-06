Domenico Marocchino, ex centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell'acquisto di Matthijs de Ligt da parte del club bianconero: "Penso che De Ligt sia un affare anche a 70 milioni, perchè i prezzi si alzano continuamente: adesso è una cifra quasi normale rispetto a qualche anno fa. Matthijs De Ligt è un grande giocatore che assomiglia un po' a Ruud Krol a fine carriera. La Juventus deve monetizzare perchè si è esposta tanto l'anno scorso, quindi qualcuno deve cedere: a me spiace per Spinazzola perchè quando ha giocato ha fatto bene però penso che dal punto di vista manageriale la Juventus sia molto preparata".