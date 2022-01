Domenico Marocchino, a TMW, parla del caso Dybala: "Un conto sono le dichiarazioni, altro discorso ciò che si dice in una stanza. Ci sono strategie, la società deve fare i suoi conti, la capisco. Si è esposta molto e deve stare attenta per non creare voragini, buchi difficili da sistemare. E i giocatori ormai hanno il coltello dalla parte del manico. Spero siano schermaglie. Se va all'Inter? Beh allora proverei a chiedere Barella in cambio... E' abbastanza fantacalcio, anche se Higauin insegna: era al Napoli, aveva fatto il record di gol e poi andò alla Juve, diretta concorrente in quel momento".