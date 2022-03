A TMW, Domenico Marocchino parla così della situazione in casa Juve: "Fallimento? E' chiaro che non è un risultato ottimale però sono stati gli episodi a determinare, non è colpa di Allegri se Rugani fa un fallo così a quarto d'ora dalla fine. Le responsabilità dell'allenatore si legano agli errori dei singoli. La società? Non ha tante colpe. E' una storia così... Dopo anni in cui c'erano Pogba, Pirlo, Marchisio Vidal e Tevez e poi non hai più questo potenziale è più difficile. Però ritengo che questa partita col Villarreal sia stata condizionata anche dai tanti infortuni che la Juve aveva".