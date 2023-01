Torna di nuovo il campionato dopo quasi due mesi di stop e si ricomincerà da i due anticipi delle 12:30 tra Salernitana-Milan e e Sassuolo-Sampdoria. Ripartirà invece da Cremona la Juventus di Massimiliano Allegri, nella sfida delle 18:30 contro i grigiorossi. Bisognerà ancora capire con quali uomini l'allenatore livornese si presenterà in campo, ma soprattutto bisognerà decifrare quale sarà lo stato d'animo dei bianconeri dopo le vicende dell'ultimo mese. Ad analizzare il momento è stato anche l'ex bianconero, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni in'Sicuramente un interruzione è solo un vantaggio per recuperare gli infortunati, ma per il resto,. Qualche difficoltà ci potrebbe essere'.'L'Inter di Trapattoni e anche la Juve di Conte conclusero una stagione senza sconfitte quindi tutto può accadere. Il vantaggio che ha il Napoli è quello di poter gestire l'ampio margine che ha creato nelle restanti gare da disputare. Non deve andare a testa bassa perchè deve portare a casa il risultato, ma rifare una striscia come quella di adesso non sarà facile'.'Un pò, ma non penso che abbiano un margine sostanzioso.'.'Mi sembra leggermente differente. Normalmente si fanno in coppia le plusvalenze, quindi sono coinvolti anche altri club'.'Qui mi sembra un pò un negozio di cristalli, ce ne sono tre o quattro che appena mettono il piede in campo si creano dei problemi.Il recupero di questi giocatori di grande spessore sarà fondamentale. E' chiaro che serve anche recuperare il ritmo partita, ma vogliamo almeno vederli con quello che sono costati'.'Forse, anche se sono un estimatore di Rabiot., anche perchè faceva un lavoro sporco nella squadra. Sono due ottimi giocatori, però per Milinkovic devi anche pagare il cartellino'.