Marocchi: 'Thiago Motta ha creato una confusione totale. Pazzia totale'

Giancarlo Marocchi, presente negli studi di Sky Sport, ha espresso un duro giudizio su Thiago Motta dopo la seconda sconfitta consecutiva della Juventus in campionato, questa volta contro la Fiorentina. L’ex calciatore ha analizzato il momento negativo dei bianconeri, evidenziando una totale confusione tattica e una squadra priva di idee e reazioni.Secondo Marocchi, il problema principale della Juventus risiede proprio nella gestione dell’allenatore, colpevole di aver creato incertezza nei giocatori e di non essere riuscito a dare un’identità chiara alla squadra. I bianconeri, già in difficoltà nelle ultime settimane, sembrano aver perso qualsiasi certezza sul campo, risultando prevedibili e privi di carattere.

Le sue parole sono state molto dirette: "Si arriva a questo punto quando l'allenatore ti confonde totalmente. In questo sport fantastico ci sono sempre sorprese; non sai mai come sta il tuo compagno di squadra, tanto meno l'altro team. La Juve è scarica, senza alcuna risposta. Solo schemi e piani, nessuno reagisce, e non è la prima volta che succede. Siamo passati dal voler dare la maglia numero 10 a Yildiz e basare la squadra su di lui, a farla ruotare intorno a McKennie. Una pazzia totale."Le sue dichiarazioni hanno acceso il dibattito sul futuro di Thiago Motta, con la Juventus chiamata a una svolta immediata per non compromettere la stagione.