In una lunga intervista a Il Giornale,parla di: "Nella Juventus invece c'è l'incognita Dybala, dipende tutto da lui: se torna quello di tre anni allora i bianconeri sono messi bene anche perché la squadra è solidissima tra difesa e centrocampo. Il vero problema negli ultimi due anni è stato l'attacco e anche Sarri e Pirlo hanno avuto problemi di questo genere, voglio vedere cosa farà Allegri. Chi è la favorita per lo Scudetto? Difficile dirlo perché mi sembra un campionato davvero equilibrato, certo l'Inter da campione in carica parte con i favori del pronostico ma oltre ai nerazzurri mi piacciono altre squadre come ad esempio la Roma perché è fortissima dalla metà campo in avanti. Se Mourinho riuscirà a compattare la squadra e a migliorare in difesa sono curioso dove possa portarla. Il campionato è interessante quanto l’anno scorso, chiaro che le sei arrivate dietro all’Inter dovranno stare al passo dei nerazzurri che nonostante il tanto pessimismo strisciante per le partenze di Hakimi e Lukaku hanno invece confermato ottime cose con 9/11 confermati e con idee di gioco. Juventus e Napoli, invece, sono ancora tutte da scoprire e da posizionare ma se la giocheranno per il titolo".