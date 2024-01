Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus e attuale commentatore per Sky, ha condiviso le sue opinioni sulla difesa dei bianconeri e sulle scelte di Allegri, in particolare facendo riferimento a Radu Dragusin, l'ex bianconero ora trasferitosi dal Genoa al Tottenham per 30 milioni di euro."Allegri è bravo a riproporre i giovani. Miretti era entrato, poi è stato in panchina e adesso è stato schierato nuovamente. Un difetto? Dragusin era passato da quelle parti, ma gli è stato preferito Alex Sandro che poi aveva un solo anno di contratto. Quello è un errore ma sta rimediando alla grande. Qual è la forza della Juventus? Quest'anno Allegri gli ha convinti tutti di ssere squadra, la difesa è importante ma adesso in attacco la Juventus produce molto di più".