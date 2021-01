Negli studi di Sky Sport Giancarlo Marocchi ha commentato la prima fase del campionato puntando un occhio alla corsa scudetto: "Sarà un derby tra Milan e Inter - ha detto l'ex centrocampista della Juve - Per adesso sono le due squadre favorite, poi aspettiamo le altre se dovessero arrivare. Ma a questo punto credo sia un derby milanese". Marocchi quindi fa fuori la squadra di Pirlo tra le favorite per lo scudetto, per i bianconeri è comunque un obiettivo stagionale e vogliono rimontare il prima possibile il distacco dalle altre.