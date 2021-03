Nonostante la tripletta di oggi contro il Cagliari, decisiva per la vittoria della Juve a Cagliari, l'ex bianconero Giancarlo Marocchi ha avuto qualcosa da ridire a Cristiano Ronaldo: "Può fare tutte le esultane che vuole - ha spiegato Marocchi negli studi di Sky Sport - ma rimane quel tipo di giocatore che ti fa vincere ma non ti fa giocare. Secondo me il 4-4-1 più Cristiano Ronaldo facilita il compito a tutti".