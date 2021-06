Giancarlo Marocchi ha parlato dagli studi di Sky Sport parlando della partita di Aaron Ramsey, piuttosto spento nella prima sfida di Euro2020 per il suo Galles, contro la Svizzera. L'ex Juve ha detto: "Grande Galles. Ramsey assente ingiustificato, lui avrebbe dovuto cucire la poca tecnica e tanto cuore. Il primo tempo il Galles si è difeso perché non riusciva a fare altro, secondo tempo in cui si è ribellato. Alla fine ha qualcosa da recriminare. Bene il Galles, eccetto Ramsey".



E Compagnoni gli fa eco: "Oggetto misterioso".