Your browser does not support iframes.

E stavolta è finito Giancarlo Marocchi nell'occhio del ciclone. Del web, s'intende. Il commentatore tecnico di Sky Sport, oggi inviato a Ferrara per raccontare Spal-Juve direttamente dal Mazza, ha raggiunto addirittura la classifica dei trend topics di giornata, in buona compagnia tra coronavirus e giornata clou di Serie A. Ebbene, i commenti però non sono stati esattamente carini. Anzi. A insultare sia tifosi bianconeri che anti juventini, con una frase incriminata che ha dato fastidio più di ogni altra: "Speriamo che sia una bella partita per i tifosi bianconeri...". I commenti nella nostra gallery dedicata...