Giancarlo Marocchi è intervenuto dagli studi di Sky Sport nel post Derby della Mole tra Juventus e Torino per fare una considerazione generale su questo primo spezzone di stagione di Pirlo in panchina: "Pirlo è un tecnico che si fa seguire dalla squadra perché i calciatori fanno quello che vuole lui. Ha un piano tattico unico in tutto il campionato. Seguendolo in questo modo, però, la squadra sta perdendo il furore juventino, quella voglia di andare a vincere a tutti i costi, per seguire le indicazioni dell'allenatore".